Роналду показал новорожденных близнецов – ФОТО

2017-06-29 22:47 | www.oxu.az | 5

На прошлой неделе стало известно, что Криштиану Роналду стал отцом близнецов, которых ему родила суррогатная мать в одной из американских клиник.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Elle, завершив серию матчей в рамках Кубках конфедераций в России, футболист вылетел домой, чтобы скорее увидеть новорожденных сыновей.

Трогательное фото с близнецами на руках не заставило себя долго ждать:

«Я несказанно счастлив, что могу держать на руках две новые частички моего сердца», - подписал снимок Роналду.

Известие о том, что спортсмен станет отцом во второй раз, оказалось полной неожиданностью для его поклонников. Криштиану всегда признавался, что мечтает о большой семье, собственной мини-сборной по футболу, как любит шутить он сам.

С.Б.

