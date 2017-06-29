«Зиря» стартовала с победы в Лиге Европы

2017-06-29 23:03 | www.oxu.az | 4

В Баку состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между командами «Зиря» (Азербайджан) – «Дифферданж» (Люксембург).

Как передает Oxu.Az, прошедший на стадионе «Далга Арена» матч, завершился победой азербайджанской команды со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Отличился Ричард Ганзе. На 80-й минуте Кервэнс Бельфорт удвоил преимущество «Зиры».

Ответный матч состоится 6 июля в Люксембурге.

C.Б.

