В пригороде Парижа армянин пытался протаранить толпу мусульман

2017-06-29 23:14 | www.trend.az | 2

Автомобилист пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей, никто не пострадал, передает РИА Новости со сслыкой на газету Parisien.

Автомобиль врезался в стену, после чего водитель был задержан полицией.

По данным издания, задержанный не был пьян и находился под воздействием наркотиков. Сообщается, что речь идет о мужчине армянского происхождения, который заявил, что хочет "отомстить за "Батаклан" и Елисейские поля".