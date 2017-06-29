В Вашингтоне анонсировали встречу Трампа и Путина

2017-06-29 23:25 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом рассказал журналистам старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По его словам, повестка предстоящей на следующей неделе встречи двух президентов еще не определена.

Трамп и Путин еще лично не встречались, однако несколько раз созванивались по телефону.

С.Б.

