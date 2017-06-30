Лавров провел телефонный разговор с Тиллерсоном

2017-06-30 00:08 | www.apa.az | 5

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону актуальные вопросы российско-американской повестки дня. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

"Вечером 29 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с государственным секретарем США Р. Тиллерсоном. Обсуждались актуальные вопросы российско-американской повестки дня", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.