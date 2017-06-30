Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии

2017-06-30 00:13 | www.trend.az | 4

Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ опубликованы два фотоснимка тела аль-Багдади и две его прижизненные фотографии.

Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель аль-Багдади со ссылкой на Али Ширази - представителя верховного лидера и главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), передает ТАСС.

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.