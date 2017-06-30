«Интер» разгромил сербский клуб на выезде

2017-06-30 00:34 | www.oxu.az | 5

Бакинский «Интер» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу одержал победу над сербским «Младость» на выезде.

Как передает Oxu.Az, матч, проходивший на одноименном стадионе «Младость», завершился победой бакинской команды со счетом 3:0.

В составе «Интер»а дублем отличился Адриан Скарлатаке (23-й и 41-й минутах). Еще один мяч забил форвард «банкиров» Рауф Алиев на 75-й минуте.

Ответная игра состоится 6 июля в Баку.

С.Б.

