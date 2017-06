“İnter”dən parlaq qələbə (VİDEO)

Bakı. Trend:

İyunun 29-da Avropa Liqasında yeni mövsümə start verilib.

Trend-in məlumatına görə, ölkəmizi turnirdə təmsil edən “İnter” Serbiyanın “Mladost” klubu ilə qarşılaşıb və 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Qollar: Adrian Skarlatake, 23, 41, Rauf Əliyev, 75