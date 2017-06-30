Германия стала вторым финалистом Кубка конфедераций

2017-06-30 00:54 | www.oxu.az | 6

Сборная Германии обыграла команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций 2017 года.

Как передает Oxu.Az, встреча, прошедшая в четверг, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу бундестим.

На шестой минуте полузащитник сборной Германии Леон Горецка ударом из пределов штрафной вывел свою команду вперед. Через три минуты хавбек реализовал выход один на один и удвоил преимущество немцев. В середине второй половины игры Тимо Вернер поразил пустые ворота мексиканцев и довел счет до крупного.

После этого мексиканцы усилиями Марко Фабиана отыграли один мяч, но спустя две минуты Амин Юнес стал автором четвертого гола сборной Германии.

В финале немцы сыграют с чилийцами, которые в другом полуфинале в серии пенальти одолели Португалию. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июля, в 21:00 по Москве. Мексика и Португалия в тот же день в Москве встретятся в матче за третье место (15:00).

С.Б.

