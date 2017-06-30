На фестивале "Шелковый путь" выступила иранская танцевальная группа (ФОТО)

2017-06-30 00:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend / - В рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в Шеки в четверг выступила танцевальная группа "Тебриз" из Ирана.

В концерте приняли участие руководители организаторских структур, гости фестиваля и любители музыки.

Вначале концерта было отмечено, что группа "Тебриз" долгие годы выступает под руководством известного ханенде Рамина Ганзаева. Он является лаурятом множества фестивалей и конкурсов, проводимых в Иране.

Концертная программа вызвала большой интерес у зрителей.

Напомним, что в соответствии с программой фестиваля в пятницу днем выступит Измирский государственный ансамбль национальный музыки и танца тюрского мира, а вечером - грузинский детский хореографический ансамбль.