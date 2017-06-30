При тяжелом ДТП в Лянкяране тяжело пострадали братья - ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 01:56 | www.apa.az | 4

Выяснились личности пострадавших при ДТП вЛянкяране. В результате цепной аварии тяжело пострадали 2 брата, стоявшие на обочине. Как сообщает южное бюро АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Алят-Астара, пролегающем через город Лиман. Столкнулись Mercedes и два «ВАЗ»а. В результате пострадали «таксующие» на обочине братья Вучал (1988) и Маариф Ариф оглу Тахировы (1990). Оба доставлены в центральную райбольницу. В настоящее время оба брата находятся в операционной.

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В результате серьезного ДТП в Лянкяране тяжело пострадали двое. Как сообщает южное бюро АПА, авария произошла на участке автомагистрали Алят-Астара, пролегающем через город Лиман. В результате столкновения двух машин в больницу доставлены двое в возрасте 30-35 лет. Пострадавшие помещены в травматологическое отделение. Начато расследование.