Трамп объявил о начале строительства нефтепровода в Мексику

2017-06-30 02:33 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о начале строительства нефтепровода из США в Мексику и о дополнительных поставках газа в Южную Корею.

"Моя администрация только что одобрила строительство нового нефтепровода в Мексику, который еще больше расширит экспорт энергоресурсов из США". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент в министерстве энергетики США, объявляя о ряде инициатив по развитию американской энергетической отрасли.

Трамп также объявил о начале переговоров между одной из американских компаний и Южной Кореей "о дополнительных поставках газа в эту страну". Он пообещал обсудить данную тему в ходе предстоящих в четверг и пятницу переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Также Трамп объявил о ряде других инициатив, в частности, по развитию атомной энергетики и угольной промышленности.

В отношении нефтепровода из США в Мексику госдепартамент уточнил, что оператором проекта будет компания New Burgos Pipeline. Проектная мощность трубопровода составит до 108 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. Уточняется, что он пересечет границу между двумя странами в районе американского города Пенитас (штат Техас).