Саудовская Аравия освободила семь иранских рыбаков

2017-06-30 03:54 | www.apa.az | 4

Власти Саудовской Аравии освободили семерых иранских рыбаков. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным иранского арабоязычного телеканала "Аль-Алам", речь идет о гражданах Ирана, задержанных саудовскими пограничниками более года назад.

В середине июня саудовские пограничники обстреляли иранские рыболовецкие лодки в Персидском заливе. В результате этого инцидента, по данным властей Ирана, погиб один из рыбаков. Кроме того, пограничники задержали трех иранцев, которых власти Саудовской Аравии назвали членами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Иране опровергают эту информацию, заявляя, что речь идет о сбившихся с курса рыбаках.

На прошлой неделе иранская газета Shargh сообщала, что в заключении в Саудовской Аравии находятся 18 иранских рыбаков.