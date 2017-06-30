Глава Пентагона объяснил, почему НАТО увеличивает военный бюджет

2017-06-30 04:50 | www.apa.az | 4

Страны НАТО увеличивают военный бюджет, признавая, что Россия не будет партнером в ближайшем будущем. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Увеличение бюджета НАТО в течение нескольких лет показывает, что страны сжились с мыслью, что Россия не будет партнером, каким, возможно, мы хотели бы видеть ее в 1990-е годы, по крайней мере, не (будет им) в ближайшем будущем", — сказал Мэттис журналистам после заседания глав Минобороны стран-членов НАТО.

Он отметил, то НАТО "реагирует в соответствии с этим убеждением".