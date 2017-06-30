США продадут Тайваню оружие на $1,4 миллиарда

2017-06-30 05:33 | www.apa.az | 3

США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики "одного Китая". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа.

"Администрация уведомила конгресс о семи контрактах на общую сумму около 1,4 миллиарда долларов", — сказала Науэрт. "Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет", — сказала Науэрт.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

США первоначально признавали Тайвань как легитимное правительство всего Китая, но изменили свою позицию в 1972 году. Согласно Шанхайскому коммюнике, США признают, что Тайвань является частью единого Китая. США при этом поддерживают активные неофициальные отношения с Тайбэем.