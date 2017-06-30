В лондонском аэропорту задержана женщина по подозрению в подготовке терактов

2017-06-30 05:40 | www.trend.az | 3

Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали в четверг в аэропорту Хитроу молодую женщину, подозреваемую в подготовке терактов, передает ТАСС.

21-летняя жительница британской столицы была доставлена в одно из местных полицейских отделений по возвращении из Стамбула. Отмечается, что задержание связано с событиями в Сирии.

В документе также указывается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по двум адресам на севере Лондона.