CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz

2017-06-30 05:47 | www.trend.az | 0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak, yürüyüşün İstanbul Maltepe'de sona ereceğini ve burada güzel bir miting gerçekleştireceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ile hayata geçirilen sivil darbenin hala devam ettiğini ve FETÖ ile bağlantılı olmayan kişilerin mağdur edildiğini ileri sürdü.

"Deniliyor ki 'MİT bize bilgi vermiyor. Yani ordu içinde istihbarat yapamıyoruz. MİT bize bilgi vermiyor.' MİT'in gönderdiği özel bir yazıda, bu yazı bizde var, mahkeme dosyalarında da var. Kimlerin FETÖ'cü olup olmadığını MİT zaten askere bildiriyor. Şu anda bile MİT'in FETÖ'cüdür diye tanımladığı kişiler görev başında. Açın bakın biz bunları biliyoruz. Elde belgeler var." diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılması gerektiğini ve darbe girişimine ilişkin çok fazla karanlık nokta bulunduğunu belirtti.

"Emin olun miting yapsaydık, bu yürüyüş kadar etkisi olmazdı"

HDP'nin yürüyüşe katılması konusunda yarın bir karar almasının beklendiği ve bu konuda düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu adalet yürüyüşünde bir tane bile CHP bayrağı göremezsiniz. Yoktur. Bu bir adalet yürüyüşü. 80 milyonu ilgilendiren bir yürüyüş. Adalet kim tarafından arzu ediliyorsa ve kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa, gelip bu yürüyüşe katılabilir. Ben bir partinin genel başkanı olmaktan çok bir kişi olarak katılıyorum ve Güvenpark'ta da 'Kemal Kılıçdaroğlu olarak İstanbul'a tek başıma yürüyeceğim' dedim. Bir parti olarak yürüyeceğimizi asla söylemedik. Dolayısıyla bizim bugün bu yürüyüş kolunda her partiden insan var. Bir şekliyle şikayet ediyor. Adaletsizlik varsa ben de burada olayım diyenler de var. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyası kapatıldı. Gerçekler ortaya çıkmadı. Adalet mi istiyorlar? O zaman yürüyeceksin kardeşim. Hem dosya kapanacak hem de adaleti sadece seslendireceksin. 'Ya biz adalet istiyoruz' Ee vermiyorlar sana. Vermiyorlarsa yürüyeceksin. Tabii yürüyeceksin derken, kıracaksın dökeceksin anlamında değil. Yürüyeceksin, sesini duyuracaksın. Emin olun miting yapsaydık, bu yürüyüş kadar etkisi olmazdı. Bu yürüyüş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok oy aldığı bölgelerdir bunlar ve beni şaşırtan bu bölgelerde bize gösterilen ilgidir. Protestodan çok daha fazla bize gösterilen ilgidir. Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Yani efendim biz geldik X partisinin bayraklarıyla bunu asla kabul etmiyoruz. Bireysel olarak herkes gelebilir."

"Belki de bu yürüyüşün içinde Gülen'e sempati duyan da vardır, belki de yoktur"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşe FETÖ mensupları katılabilir mi?" sorusu üzerine, "Efendim alnında yazmıyor ki Fetullahçı diye. Ben nereden bileceğim. Belki de bu yürüyüşün içinde Fetullah Gülen'e sempati duyan da vardır, belki de yoktur. Bilmiyoruz." dedi.

"Örneğin Akın Öztürk'ün eşi ya da TBMM'yi bombalayan Kubilay'ın, Selçuk'un eşi de gelse yürüyüşe katılabilir mi? Çünkü onlar da haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ben tanımıyorum ki Akın Öztürk'ün eşini. Şu anda bu yürüyüş yolunda provakatörler de çıktı. Biz bunları gördük ve onları ayırdık. Biz onların yaptığı hareketlerden ve eylemlerden hemen rahatsızlık duyduk ve bir şekliyle ayırdık. Bilmiyoruz. Ya ben size şunu desem 'İşte şu geldi ve biz bunu kabul etmedik.' Ama tanırsam, tanımıyorsam ne yapabilirim. Demokrasiye inanıyorsa ve adalet arıyorsa, bizim açımızdan sakınca yok. Parti kimliği kullanmayacak, bir parti tüzel kişiliği olarak gelmeyecek, sade vatandaş. Meclis'i bombalayanlardan birinin eşi de geldi genel merkeze ve fakat biz kabul etmedik." karşılığını verdi.

Kaynak: AA