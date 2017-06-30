В Сальяне на детей упал бак, двое в тяжелом состоянии

2017-06-30 05:52 | www.apa.az | 4

В Сальяне произошел инцидент, в результате которого тяжело пострадали дети. Как сообщает Миль-муганское бюро АПА, происшествие зафиксировано в селе Пейк Сальянского района. Расим Юнус оглу Мамедли (2013 г.р.), его сестра Шагана и Османова Фатима Мехди гызы игрались во дворе дома, оказались под баком для воды.

Пострадавшие были срочно госпитализированы, состояние Расима и Шаганэ тяжелое.

После оказания первой медпомощи, они были переведены в одну из столичных больниц.