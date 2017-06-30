Трамп обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию в КНДР

2017-06-30 06:47 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию в КНДР и новое торговое соглашение, передает РИА Новости.

"Только что провёл очень хорошую встречу с президентом Южной Кореи. Обсуждены многие вопросы, включая Северную Корею и новую торговую сделку", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что планирует во время визита в США обсудить двухэтапный подход к ядерной проблеме КНДР, и призвал активизировать диалог с Пхеньяном.

По словам южнокорейского лидера, для разрешения проблемы КНДР необходим диалог. Он отметил, что надеется на откровенные и открытые дискуссии с Трампом по этому вопросу.