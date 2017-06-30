В Лондоне арестована прибывшая из Стамбула девушка по подозрению в терроризме

2017-06-30 07:23 | www.apa.az | 3

Полиция Лондона арестовала прибывшую из турецкого Стамбула 21-летнюю девушку подозрению в подготовке террористических актов. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте британской полиции.

Девушка была доставлена в одно из отделений полиции на юге города.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по двум адресам на севере Лондона.

В Скотлэнд-ярде подчеркнули, что арест имеет отношение к событиям в Сирии.