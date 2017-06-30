Проводятся последние выпускные экзамены

2017-06-30 08:00 | www.apa.az | 4

Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит централизованные выпускные экзамены для учеников IX и XI классов средних школ с уклоном в Баку, а также в общеобразовательных школах Шамкира, Гядабея, Агстафы, Газаха, Товуза, Габалы, Балакена, Загаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Билясувара, Ширвана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Агдама, Евлаха, Барды, Тертера, Агсу, Зардаба, Шамахы, Гобустана, Кюрдамира, Гусара, Губы.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, на экзамене ожидается участие 57 910 учеников (9 класс – 32388 человек, 11 класс – 25522 человека).

Для учеников 9 класса экзамен начнется в 10:00, 11 класса в 15:00..

Контроль за экзаменами будут осуществлять 238 руководителей и 2805 наблюдателей.