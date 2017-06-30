В Азербайджане проводятся выпускные экзамены

2017-06-30 08:15 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В пятницу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит централизованные выпускные экзамены для учащихся IX и XI классов средних общеобразовательных школ Шамкира, Гедабея, Агстафы, Газаха, Товуза, Габалы, Балакена, Загаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Билясувара, Ширвана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Агдама, Евлаха, Барды, Тертера, Агсу, Зардаба, Шамахы, Гобустана, Кюрдамира, Гусара и Губы, говорится в сообщении ГЭЦ.

Согласно сообщению, на экзамене ожидается участие 57 910 учеников (32 388 из IX класса и 25 522 из XI класса).

Контроль за экзаменами будут осуществлять 238 руководителей и 2805 наблюдателей.

(Автор: Самир Али)