Трамп объявил о новой программе по добыче нефти и газа на шельфе США

2017-06-30 08:45 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на американском шельфе.

«Мы создаем новую программу по разработке нефти и газа на шельфе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он, выступая в министерстве энергетики.

По его словам, «это откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США».

Трамп также отметил, что данная мера «позволит разблокировать дополнительные энергоресурсы, находящихся на 94% шельфовых территорий США». Он подчеркнул, что «при прежней администрации (президента Барака Обамы) большинство их них были закрыты для разработки».

A.C.