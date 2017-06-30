Узбекистан пригласили в газопроводный проект ТАПИ

2017-06-30 08:42 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Предложение прозвучало в ходе встречи туркменского главы в Ашхабаде с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Узбекистану, согласно информации было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Каспия.

"Глава государства с удовлетворением отметил неизменно дружественный, добрососедский характер туркмено-узбекских отношений",- сказано в информации.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году.

Что касается проекта ТАПИ, то общая протяженность газопровода составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Годовая мощность - 33 миллиарда кубометров.

Лидером TAPI Pipeline Company Limited является госконцерн Туркменгаз, закрепивший за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. С другими потенциальными участниками переговоры продолжаются.

О своей заинтересованности участвовать в финансировании ТАПИ ранее заявили представители Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Саудовского фонда развития и правительства Японии.

Рассматриваются три основных направления участия потенциальных зарубежных инвесторов: по линии торговли, которая, в частности, предусматривает обеспечение проекта трубной продукцией и газовым оборудованием; по линии финансирования – предоставление кредитных средств; по линии инвестирования – с перспективой для инвесторов включиться в освоение самого крупного газового месторождения на суше Туркменистана "Галкыныш" и участие в консорциуме TAPI.

(Автор: Гусейн Гасанов)