В Венесуэле во время протестов пострадали 20 человек

2017-06-30 09:00 | www.oxu.az | 3

Служба здравоохранения района Барута в столице Венесуэлы Каракасе сообщает в четверг о 17 пострадавших в результате разгона акций протеста, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным главы службы Энрике Монберна, среди пострадавших шестеро получили ранения от резиновых пуль и дроби, в троих попали заряды со слезоточивым газом, еще восемь человек получили отравления газом.

Портал Nacional сообщает, что также более 20 студентов были задержаны и подверглись издевательствам со стороны правоохранительных органов в районе Эль-Росаль. Так, сотрудники полиции якобы посадили задержанных в кузов грузовика, а затем бросили туда гранату со слезоточивым газом.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших достигло 77 человек.

A.C.

