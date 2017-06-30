На концерте в Испании два вора украли 60 телефонов за два часа

2017-06-30 09:05 | www.oxu.az | 4

На концерте в Испании два вора из Румынии украли более 60 мобильных телефонов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один из предполагаемых злоумышленников пытался покинуть арену еще до окончания мероприятия, но был задержан полицией, которую насторожило поведение молодого человека. В рюкзаке у него нашли 41 мобильный телефон. Еще через несколько минут на выходе задержали второго вора, который успел украсть 21 средство связи.

Сейчас стражи порядка пытаются разыскать владельцев мобильных устройств, чтобы вернуть им похищенные предметы.