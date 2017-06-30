Нефть дорожает после снижения ее добычи в США

2017-06-30 09:08 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне оптимизма инвесторов, которые продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о снижении добычи "черного золота" в стране, передает РИА Новости.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 47,90 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,6% — до 45,20 доллара за баррель.

На этой неделе данные по добыче нефти в США укрепили рынок после сильного падения цен на "черное золото" на прошлой неделе в связи с опасениями относительно глобального переизбытка сырья, отмечает агентство Рейтер.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, поддерживают цены данные о том, что запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,3 миллиона баррелей, составив 60,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в стране уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% — до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя — на 0,583 миллиона баррелей.

В то же время сдерживают мировые нефтяные цены новости из Ливии. Как сообщил агентству неназванный источник, объем добычи нефти в стране почти достиг четырехлетнего максимума в один миллион баррелей в день. По его словам, объем производства колеблется в основном из-за технических проблем и проблем с выработкой электроэнергии. При этом источник отметил, что добыча должна стабилизироваться "очень скоро".