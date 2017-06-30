Администрация Трампа намерена арестовывать родителей нелегально ввезённых детей

2017-06-30 09:15 | www.oxu.az | 4

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ареста родителей и других близких родственников, которые, по мнению властей, незаконно ввезли детей в Соединённые Штаты, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что данная мера может быть направлена на борьбу с контрабандой людей, в частности с контрабандистами, которые занимаются незаконным сопровождением мигрантов на территорию страны.

Ранее палата представителей США одобрила законопроекты об ужесточении иммиграционной политики в отношении нелегальных мигрантов и об ограничении финансирования городов-убежищ.