Официальный курс маната к мировым валютам на 30 июня
2017-06-30 09:19 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7021 и 1,9474 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
30.06.2017
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7021
|
1 евро
|
1 EUR
|
1.9474
Новость обновляется