Официальный курс маната к мировым валютам на 30 июня

2017-06-30 09:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7021 и 1,9474 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 30.06.2017 1 доллар США 1 USD 1.7021 1 евро 1 EUR 1.9474

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