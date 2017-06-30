FETO’cülerin iadesini Almanya engelledi

2017-06-30 09:29 | www.trend.az | 1

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Atina’ya sığınan FETÖ’cü subaylar sebebiyle yaşanan gerginlik sürüyor. Darbeci subayları saklayan Yunanistan’ın aldığı skandal kararların perde arkasında ‘Alman aklı’ olduğu ortaya çıktı. İktidardaki Syriza partisininRodop milletvekili Mustafa Mustafa, terör örgütü mensubu 8 subayın iadesini Almanya’nın engellediğini söyledi.

BERLİN’DEN ÇEKİNİLDİ

Berlin’den gelen baskılara dayanamadıklarını belirten Başbakan Alexis Çipras’ın genel başkanı olduğu Syriza vekili Mustafa, darbe girişiminden sonra diğer FETÖ’cülerin de Yunanistan’a sığınma talebinde bulunduğunu fakat kriz sebebiyle Atina yönetiminin buna karşı çıktığını söyledi. Mustafa Mustafa, Yunan yetkililerin Berlin’in tepkisinden çekinerek darbecileri iade etmediğini ifade etti.

ALMAN AKLI

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin Yunanistan’ı Alman eyaletine çevirdiğinin altını çizen Türk vekil, “FETÖ’cülerin geri gönderilmesini Berlin engelledi. Türkiye’den baskılara dayanamıyorduk ama göndermemiz Almanya’yı da rahatsız edecekti” dedi. Syriza’nın darbecilerin Ankara’ya iadesi konusunda uzun süre gidip geldiğini aktaran Türk vekil, eğer Berlin yönetimi ülkesindeki terör örgütü üyelerini bıraksaydı Yunanistan’ın da bu yolu izleyeceğini belirtti. Yargının da bu baskılara alet olduğunu vurgulayan vekil, “Bunu savcıların tutumundan da anlamak mümkün. İddianamede Türkiye’deki sözde antidemokratik durum anlatıldı. Konuyla ilgisiz şeylerden, OHAL’den bahsedildi. Alman aklı hukuka üstün geldi” diye konuştu. Yunan milliyetçilerinin de sürece dahil olduğunu aktaran vekil, özellikle ırkçı avukatların Türkiye’yi zarara uğratmak için FETÖ’cülerin savunmasını üstlendiğini söyledi. Terör örgütünün diğer mensuplarının da Türk-Yunan sınırında sığınma talebinde bulunduğunu belirten vekil, iktidarın yeni başvuruları kabul etmediğini ve krizin tırmanmasından çekindiğini ifade etti.

STAR