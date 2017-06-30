ВС Турции уничтожили более 50 членов РПК

2017-06-30 09:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ВС Турции уничтожили более 50 членов террористической Рабочей партии Курдистана, говорится в пятницу в сообщении Генштаба страны.

Операции по ликвидации террористов были осуществлены накануне в юго-восточных провинциях Турции.

В ходе операций уничтожены восемь складов с боеприпасами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что операции будут продолжаться до полного уничтожения РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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