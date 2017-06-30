США закроют полеты в страну неповинующимся новым мерам безопасности авиакомпаниям

2017-06-30 09:47 | www.oxu.az | 4

США планируют закрыть доступ на свою территорию авиакомпаниям, отказывающимся соблюдать ужесточенные меры безопасности страны для внешних полетов.

Как передает Oxu.Az, об этом передает Reuters со ссылкой на источник в американском министерстве внутренней безопасности.

Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США вводятся новые меры безопасности, касающиеся направляющихся в страну иностранных пассажирских самолетов.

Также сообщалось, что администрация транспортной безопасности США прислала «Аэрофлоту» уведомление о введении новых мер безопасности.

Н.О.