США закроют полеты в страну неповинующимся новым мерам безопасности авиакомпаниям
2017-06-30 09:47 | www.oxu.az | 4
США планируют закрыть доступ на свою территорию авиакомпаниям, отказывающимся соблюдать ужесточенные меры безопасности страны для внешних полетов.
Как передает Oxu.Az, об этом передает Reuters со ссылкой на источник в американском министерстве внутренней безопасности.
Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США вводятся новые меры безопасности, касающиеся направляющихся в страну иностранных пассажирских самолетов.
Также сообщалось, что администрация транспортной безопасности США прислала «Аэрофлоту» уведомление о введении новых мер безопасности.
Н.О.