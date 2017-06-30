Беларусь и Туркменистан изучают перспективы сотрудничества в индустрии текстиля

2017-06-30 09:54 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось обсуждение развития сотрудничества в области взаимных поставок продукции, предприятий министерства текстильной промышленности Туркменистана в Беларусь и предприятий концерна "Беллегпром" в Туркменистан, сообщает посольство Беларуси в Ашхабаде.

В туркменскую столицу прибыла делегация предприятий концерна "Беллегпром", в состав которой вошли руководители и специалисты ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" и ОАО "Камволь".

В рамках визита представителей белорусских предприятий легкой промышленности, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане Олег Табанюхов провел встречу с заместителем министра текстильной промышленности Туркменистана Атамыратом Атаевым.

"Подчеркнув стратегический характер двусторонних отношений стороны согласовали практические вопросы взаимодействия и определили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества по ряду взаимовыгодных направлений",- сказано в информации.

В Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития текстильной индустрии. Здесь перерабатывается до 70 процентов выращиваемого сырья.

В настоящее время мощности текстильной отрасли Туркменистана, перерабатывая более половины производимого в стране ценного сырья – хлопкового волокна, позволяют выпускать до 118 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи, 178 миллионов квадратных метров тканей, 11 тысяч тонн трикотажного полотна, 7,2 тысячи тонн махрового полотна и 100 миллионов штук швейных и трикотажных изделий.

Это значительно превышает внутренние потребности - 70 процентов производимого в стране текстиля составляют весомую долю экспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов)