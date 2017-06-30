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Официальный курс маната к мировым валютам на 30 июня (версия 2)

2017-06-30 09:55 | www.trend.az | 5

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7021 и 1,9474 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

30.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7021

1 евро

1 EUR

1.9474

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3105

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1032

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8781

1 бразильский реал

1 BRL

0.5151

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1309

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.149

1 чешская крона

1 CZK

0.0742

1 чилийский песо

1 CLP

0.2559

1 китайский юань

1 CNY

0.2515

1 датская крона

1 DKK

0.2619

1 грузинский лари

1 GEL

0.7047

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2181

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.217

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.2012

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7787

1 израильский шекель

1 ILS

0.4878

1 канадский доллар

1 CAD

1.311

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6115

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3966

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0944

1 молдавская лея

1 MDL

0.0941

1 египетский фунт

1 EGP

0.0939

1 норвежская крона

1 NOK

0.2032

100 узбекских сомов

100 UZS

0.043

1 польский злотый

1 PLN

0.4591

1 российский рубль

1 RUB

0.0287

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.236

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.367

1 турецкая лира

1 TRY

0.4829

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.056

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1933

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0643

100 японских иен

100 JPY

1.521

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2476

Золото (1 унция)

1 XAU

2116.5614

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.4063

Платина (1 унция)

1 XPT

1548.911

Палладий (1 унция)

1 XPD

1448.4871

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