Официальный курс маната к мировым валютам на 30 июня (версия 2)

2017-06-30 09:55 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7021 и 1,9474 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.