Жаркое лето Леонида Агутина в Баку

2017-06-30 09:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, музыкант, автор песен, заслуженный артист России Леонид Агутин примет участие в международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2017" в столице Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Уже меньше чем через месяц маэстро Леонид Агутин примет участие в самом жарком летнем фестивале года!" - сообщается на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)