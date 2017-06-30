Канада может сорвать планы ОПЕК

2017-06-30 09:43 | www.apa.az | 4

Канада, располагающая третьими по величине запасами нефти в мире, может увеличить добычу углеводородов, поставив под угрозу реализацию соглашения ОПЕК+, направленного на восстановление равновесия спроса и предложения на нефтяном рынке.

Как передает АПА-Экономикс, об этом пишет Financial Times. В последние месяцы канадские нефтяники сократили капиталовложения, но и на старых инвестициях рост добычи продолжится еще как минимум 18 месяцев. Канадская ассоциация производителей нефти прогнозирует подъем нефтедобычи на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2017 году и еще на 320 тыс. б/с в 2018 году.

В следующие несколько лет канадская нефтяная отрасль по темпам роста уступит только США, считает аналитическая компания IHS Markit. В частности, в этом году начнет работу проект Fort Hills компании Suncor, который на пике должен выйти на 200 тыс. б/с. Как ожидается, Fort Hills будет эксплуатироваться около пяти десятилетий. Канадская нефть пополняет коммерческие запасы США, вызывая тревогу у трейдеров.