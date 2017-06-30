Societe Generale во второй раз за месяц снизил прогноз цен на нефть на 2017-2018 годы

2017-06-30 09:48 | www.apa.az | 4

Аналитики Societe Generale во второй раз с начала июня снизили прогноз цен на нефть марок WTI и Brent на ближайшие два года на фоне роста добычи в США, Ливии и Нигерии.

По их оценке, средняя стоимость WTI в 2017 году составит $49,45 за баррель против ранее ожидавшихся $53,8 за баррель, в следующем году - $51,5 за баррель вместо $57,5. Ожидается, что средняя цена Brent в этом году составит $52 за баррель, в следующем - $54 за баррель. Ранее прогноз составлял $56,4 и $60 за баррель соответственно.