Закир Гасанов на заседании НАТО – ФОТО

2017-06-30 10:11 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании на уровне министров обороны стран миссии «Решительной поддержки» НАТО в Афганистане, которая состоялась 29 июня в Брюсселе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках визита министр провел рабочую встречу со своим турецким коллегой Фикри Ишыком.

В ходе встречи было обсуждено двухстороннее сотрудничество и вопросы региональной безопасности, а также осуществлен обмен мнениями на тему будущего вклада в миссию «Решительной поддержки».

Закир Гасанов также встретился с новым министром обороны Македонии Радмилой Шекеринской.

Н.О.

