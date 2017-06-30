Террористы-смертники напали на ливанских военных на границе с Сирией

2017-06-30 10:05 | www.trend.az | 4

Семеро ливанских военнослужащих получили ранения в результате атаки террористов-смертников на границе с Сирией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Нападение произошло в пятницу утром, когда военные проводили операцию в двух лагерях сирийских беженцев в районе города Арсал.

Сообщается, что пятеро смертников подорвались рядом с военными, а шестой террорист бросил в них гранату.