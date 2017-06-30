Туркменистан и Казахстан активизируют деловое партнерство

2017-06-30 10:09 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Казахстана Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Туркменский глава констатировал, что отношения между двумя странами обретают всё более динамичный и поступательный характер.

Согласно другому правительственному сообщению, президент Туркменистана принял в Ашхабаде заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Глава государства подчеркнул, что для Туркменистана Казахстан был и остается важным, проверенным временем партнёром, отношения с которым выстраиваются на долгосрочной, взаимовыгодной основе.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана выразил заинтересованность своей страны в активизации продуктивного сотрудничества.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Казахстаном были установлены в октябре 1992 года.

Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, области сельского хозяйства, разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов

оптимальным маршрутом.

На экспертном уровне изучаются возможности перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)