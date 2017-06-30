Арестован муж азербайджанской певицы – ФОТО

2017-06-30 10:25 | www.oxu.az | 3

В Баку арестован мотоциклист-автохулиган.

Как передает Oxu.Az, в Управлении Государственной дорожной полиции Баку сообщили avtosfer.az, что 25 июня, около 19:40 водитель мотоцикла с госномерами 10 B 216 «лихачил» на проспекте Загульба в направлении Бильгя.

Водитель совершал опасные маневры на высокой скорости и не подчинился неоднократным приказам дорожной полиции остановиться. Стражи порядка были вынуждены создать искусственную пробку, чтобы задержать байкера.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что за рулем мотоцикла находился житель Баку, 36-летний Анар Гейдаров. Выяснилось, что категория его водительского удостоверения не позволяет ему управлять мотоциклом, и у него также отсутствует доверенность. Собранные в отношении Анара Гейдарова документы были предоставлены в Хазарский районный суд.

Решением суда Анар Гейдаров был лишен водительских прав сроком на 1 год, также ему назначили 20 суток административного ареста.

Отметим, что Анар Гейдаров – супруг певицы Земфиры Ибрагимовой. У пары есть дочь и сын.

A.C.

