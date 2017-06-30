Решение Германии в отношении Эрдогана не останется без ответа - оппозиция

2017-06-30 10:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лидер турецкой оппозиционной «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели раскритиковал позицию Германии по поводу ожидаемого выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите G20, говорится в сообщении партии, распространенном в пятницу.

По словам Бахчели, президент Эрдоган представляет Турцию, и любое принятое в его отношении негативное решение можно оценивать как выпад против Турции.

«Германия должна знать, что решение о запрете на выступлении президента Эрдогана не останется без ответа», - говорится в сообщении.

Накануне турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник в МИД Германии сообщили, что Германия выступает против выступления президента Турции перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Как сообщают СМИ, ожидалось, что президент Эрдоган во второй день саммита выступит с речью перед представителями турецкой общины.

МИД Турции раскритиковал позицию Германии по поводу выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Высказывание о том, что Германия против выступления президента Турции перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, вызывает сожаления», - отметили в МИД Турции.

По официальным данным, в настоящее время в Германии проживают 3,5 миллиона турков.

Отношения между Турцией и Германией обострились в конце прошлого года после того, как Анкара за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки.

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu