ПАСЕ проведет встречу в Афинах по карабахскому конфликту

2017-06-30 10:33 | www.oxu.az | 6

«Очередную встречу, посвященную урегулированию конфликтов, планировалось провести в австрийской Вене. К сожалению, в связи со сложной международной ситуацией собрать всех партнеров в одном месте не удалось, поэтому встреча была отложена».

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил председатель мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннах (Австрия).

Он заявил, что 25 сентября этого года в столице Греции Афинах пройдет встреча по урегулированию нагорно-карабахского конфликта:

«В этой встрече планируется участие всех партнеров, участвующих в процессах создания мира, а также членов Минской группы ОБСЕ. На встрече будут проведены обсуждения по урегулированию четырех конфликтов на пространстве Совета Европы, но нагорно-карабахский конфликт считается приоритетным. Перерыв в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем связан с изменениями в парламенте Армении».