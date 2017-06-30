В Лондоне по подозрению в терроризме арестована прибывшая из Стамбула девушка
2017-06-30 10:40 | www.oxu.az | 4
Полиция Лондона арестовала прибывшую из турецкого Стамбула 21-летнюю девушку по подозрению в подготовке террористических актов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте британской полиции.
Девушка была доставлена в одно из отделений полиции на юге города.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по двум адресам на севере Лондона.
В Скотлэнд-ярде подчеркнули, что арест имеет отношение к событиям в Сирии.
Н.О.