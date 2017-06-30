В Баку пройдет заседание азербайджано-таджикской межправкомиссии

2017-06-30 10:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку 13-14 июля состоится очередное заседание азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил Trend посол Таджикистана в Азербайджане Зохир Саидов.

Таджикскую делегацию в Баку возглавит министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, являющийся сопредседателем комиссии с таджикской стороны.

В ходе визита Хикматуллозода намерен встретиться и обсудить расширение сотрудничества в экономике с официальными и бизнес кругами Азербайджана. В ходе заседания межправкомиссии также планируется провести презентацию инвестиционных возможностей Таджикистана.

Предыдущее заседание межправкомиссии состоялось в октябре 2014 года в Душанбе.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2016 году составил 12,32 миллиона долларов по сравнению с 6,44 миллиона долларов в 2015 году. Экспорт Азербайджана в Таджикистан в 2016 году составил 12,08 миллиона долларов, импорт – 238,5 тысячи долларов.

(Автор: Елена Косолапова)