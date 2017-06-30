Кредит наличными без комиссии и поручителя сотрудникам полиции от Международного банка Азербайджана ®

2017-06-30 10:29 | www.apa.az | 4

Международный банк Азербайджана подготовил сюрприз сотрудникам полиции в честь их профессионального праздника. В преддверии 2 июля «Дня полиции» в рамках новой кампании сотрудники правопорядка, являющиеся владельцами зарплатных карт МБА, смогут получить в банке кредит со скидкой 2%. Кампания проводится в период с 30 июня по 14 июля.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка –со скидкой в 2%

До 3000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредитов без комиссии

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения не посещая банк. Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центрпо короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.