В Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу в больнице

2017-06-30 10:39 | www.apa.az | 4

Пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса, ранил двух человек, после чего покончил с собой.



Как сообщает АПА со ссылкой на Las Vegas Review-Journal, представитель полиции сообщила, что зарегистрированный в поликлинике мужчина попросил принять его без очереди, а когда ему отказали, начал стрелять.

В кабинете, где произошла стрельба, находились около десяти человек. Вооруженный мужчина ранил двух медиков, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Еще два человека получили травмы в результате возникшей паники.



