Азербайджанскую певицу пригласили на армянскую свадьбу – ВИДЕО

2017-06-30 10:47 | www.oxu.az | 4

Азербайджанскую певицу Надию Микаил пригласили на армянскую свадьбу после выступления в городе Дербент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Yenicag.Ru, это случилось после того, как молодая певица исполнила свою новую песню «Думдарум» на концерте.

«Со мной связались люди и попросили приехать на их торжество, - сказала певица. - На вопрос когда и где будет свадьба, мне ответили, что свадьба будет в Махачкале и что свадьба армянская. На что, конечно, я вежливо отказалась и попросила меня не беспокоить. После чего мне стали приходить непонятные звонки с разных номеров от неадекватных людей, из за чего мне пришлось сменить номер».

Отметим, что Надия Микаил - звезда дагестанской эстрады азербайджанского происхождения, которая запомнилась зрителям своими эпатажными прическами и песнями.

В Азербайджане Надия известна песней «Джанаб лейтенант» и дуэтом с Эльвином Бабазаде «Рак так так».

А.С.

