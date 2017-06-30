Армяне обеспокоены демократией в Кыргызстане

2017-06-30 10:45 | www.trend.az | 4

Эльхан Алескеров

Воистину, каждый раз убеждаешься, что у «многострадальцев» в Ереване творится что-то неладное. Мания величия у армянских политиков зашкаливает и они начинают рассуждать на темы, на которые меньше всего следует говорить Еревану.

Так, функционирующий в Ереване «Союз информированных граждан» вроде ставит перед собой целью «предотвращать распространение дезинформации и ее влияние на процесс формирования общественного мнения Армении». Для этого он осуществляет на западные гранты деятельность посредством русскоязычного новостного сайта ArmRusInfo и борющегося против дезинформации сайта Sut.am. «Союз» обязался при подготовке любогo материала ни в коем случае не оправдывать войны, нарушение прав человека, а также преступления против человечества. В реальности же «Союз информированных граждан» является очередным рупором армянского национализма, обосновывающим территориальные претензии, вражду к соседям, препятствием на пути налаживания диалога на Кавказе.

Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть видеоролики, подготовленные «Союзом информированных граждан», названия которых говорят за себя сами. «Армяне и провал грузинской государственности в 1921 году», «Несравнимость Крыма и Карабаха», «Известные армяне, убитые правительством СССР» - фильмы сплошь состоящие из дезинформации и подборки лжи. Более того, позабыв, что Армения является вассалом, отдавшим в руки «союзника» свою национальную безопасность, границы, экономику и все, что можно, они не забывают периодически тявкать и на хозяина. В Армении, находящейся на грани финансового дефолта и полностью живущей на содержании России, находят финансовые средства для ведения против нее пропаганды. Однако наиболее смешным представляется выпущенный в Армении видеоклип под названием «Спад демократии в Кыргызстане».

https://www.youtube.com/watch?list=PLnydyNTtHdpmZH7S4pOr0xHn2i2oeYtwT&time_continue=57&v=gfisCHpbrVw .

Сценарий, созданный «демократами» из Еревана, банально прост. Авторы цитируют данные международных организаций и центров типа The Economist Intelligence Unit и Freedom House и повторяют известные выводы об отсутствии демократии и свобод в Кыргызстане. Более того, как бы не было смешно, но в Ереване выражают обеспокоенность падением уровня демократии в Кыргызстане.

Армянские политики в своем амплуа, как червь в яблоке. С одной стороны, Армения вместе с Россией и Киргизией состоит в Евразийском экономическом союзе, является членом военного блока ОДКБ и постоянно клянчит у союзников деньги. С другой стороны, она не испытывает финансовых затруднений в средствах для ведения против них из Еревана враждебной и клеветнической пропаганды. Ведь общеизвестно, что Армения - это страна, где меньше всего надо говорить о демократии, где наглядными образцами «армянской демократии» являются расстрел парламента или политический террор в центре города Ереван.

Руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров