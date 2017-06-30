Ректор университета Валенсии: “UNEC очень хороший университет» (ФОТО)

2017-06-30 10:46 | www.trend.az | 4

Делегация под руководством президента университета Франции Валенсии, профессора Абделхакима Артибана посетила UNEC.

Ректор, профессор Адалат Мурадов представив гостям информацию об UNEC, отметил, что высшее учебное заведение с численностью около 20 тысяч студентов является самым крупным экономического профиля университетом Южного Кавказа. Согласно рейтинговому агентству QS, UNEC стал четвертым лучшим университетом Восточной Европы и Центральной Азии, определился в числе лучших 200 университетов региона. Затронув вопрос международных отношений UNEC, ректор отметил, что здесь осуществляется программа степени бакалавра Лондонской экономической школы/Лондонского университета, а также программы двойного диплома университета Монпелье Франции, университета Литвы Миколоса Рёмериса.

Президент университета Валенсии, профессор А.Артиба представил информацию об учебных программах руководимого высшего учебного заведения. Он отметил, что в университете подготовка студентов осуществляется в основном в технологическом направлении. Гость выразил удовлетворение в связи с знакомством с UNEC. Отметив, что «UNEC очень хороший университет», А.Артиба с уверенностью подчеркнул, что совместное сотрудничество внесет вклад в улучшении научного и образовательного уровня обоих высших учебных заведений.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между обоими университетами. Затем был подписан меморандум о сотрудничестве. В соответствии с подписанным документом университеты совместно будут проводить научные исследования, организовывать научные мероприятия, разрабатывать научные публикации. В то же время будет осуществляться обмен кадрами, в частности преподавателями. В рамках обмена преподавателям будут созданы условия для проведения исследований при университете. В документе также предусматривается обмен бакалавров, магистров и докторантов.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.